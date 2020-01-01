تكليف عز الدين التواتى متحدثا باسم الحكومة الليبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثني، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثًا رسميًا باسم الحكومة الليبية.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء يحمل رقم (98) لسنة 2020.يشار إلى أنه في أواخر شهر مارس الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية، إعفاء رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، حاتم العريبي، من مهامه كناطق رسمي باسم الحكومة الليبية.وبحسب القرار الرسمي، فإن قرار الإعفاء جاء بناء على طلب استقالة تقدم به العريبي من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مجلس وزراء الحكومة.