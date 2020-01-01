محمد عزمى: نستكمل الآن حلم العامل والفلاح من ثورة يوليو

هنأ محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي حررت الشعب المصري من الاستعمار ليبدأ عهد جمهوري يحترم المؤسسات والأنظمة.وأضاف "عزمي": "أننا الآن نستكمل حلم العامل والفلاح المصري الذي أمن وصدق في قيادات وأبناء الجيش المصري بل وحلم بمصر الصناعية والزراعية العادلة الأبية، بما في ذلك من حماية للطبقة الفقيرة داخل المجتمع".وأكد "عزمي" أن الثورة امتدت لدول القارة الأفريقية ضد الاستعمار الأجنبي، وأصبحت منارة للتحرر في أفريقيا لما نتج عنها من آثار فارقة في تاريخ الأمة والقارة للبحث عن المساواة والعدالة الاجتماعية.