تامر أمين: الجيش المصرى يقف بجوار شعبه على مر التاريخ

قال الإعلامى تامر أمين، إن ثورة 23 يوليو قام بها الضباط الأحرار للتخلص من الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، مؤكدًا أن الشعب المصري كان له دور كبير فى هذه الثورة.وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الجيش المصري يقف بجوار شعبه على مر التاريخ مهما كانت الظروف.وتابع: "الجيش والشعب إيد واحدة عبارة وجدت صداها لأول مرة فى ثورة 23 يوليو 1952"، مؤكدًا أننا سنظل نعيش هذه الحالة.