«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المسئول الأصلي عن المخالفة وإزالتها، من خلال التقدم للتصالح، هو من قام ببناء العقار وحصل على رخصة وباع الوحدات السكنية لأفراد آخرين، وليس ملاك الشقق.وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ملاك الشقق المتضررين من عدم قيام مالك العقار بالتصالح، عليهم التوجه للنيابة لتقديم شكوى ضد مالك العقار مرفقة بعقود الملكية، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على العقارات التي تم بناؤها بعد 2008.وكشف عن تلقي الوزارة 517 ألف طلب للتصالح والتقنين حتى 20 يوليو الجاري، وأن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر المقبل.