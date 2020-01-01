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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ترامب: فيروس كورونا المستجد سيختفي قريبا

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:54 م
ترامب
ترامب
الشيماء زيدان
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، إنه يعتقد فيروس كورونا المستجد سيختفي قريبا، لكن على البشر جميعًا أن يتحلوا باليقظة والأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر الصحفي له عرضته فضائية «إكسترا نيوز» قبل قليل، أن الأطفال في أمريكا لم تصاب بفيروس كورونا بالنسبة التي يصاب بها الأكثر عمرًا.

وأكد أن أمريك قدمت بإمدادت لكافة الولايات التي اشتكت من عدم وجود مسلتزمات طبية لديهم، ويتوفر لديهم الآن مخزون وإمدادات تكفي لـ 60 يومًا مستقبلًا.

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