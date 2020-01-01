حمدى رزق: السيسى ردّ اعتبار محمد نجيب

أشاد الإعلامي حمدي رزق، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس في ذكرى ثورة 23 يوليو وحديثه عن محمد نجيب وجمال عبد الناصر.وقال "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل، فالرئيس السيسي يعزو الفضل ويعرف قيمة الرموز التاريخية".وأضاف: "حديثه عن رمزية الثورة وردّ اعتبار محمد نجيب، محترم من رئيس محترم يقدر الرموز التاريخية وليس أقرب عنوان من ذلك قاعدة محمد نجيب العسكرية".وتابع: "خطابه أكد على تقديره لقيمة ناصر لأنه طيب الذكر وخالد الذكر، وحب الفقراء والفلاحين له واضح".