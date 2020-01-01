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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حمدى رزق: السيسى ردّ اعتبار محمد نجيب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:07 ص
السيسى
السيسى
رباب الأهواني
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أشاد الإعلامي حمدي رزق، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس في ذكرى ثورة 23 يوليو وحديثه عن محمد نجيب وجمال عبد الناصر.

وقال "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل، فالرئيس السيسي يعزو الفضل ويعرف قيمة الرموز التاريخية".

وأضاف: "حديثه عن رمزية الثورة وردّ اعتبار محمد نجيب، محترم من رئيس محترم يقدر الرموز التاريخية وليس أقرب عنوان من ذلك قاعدة محمد نجيب العسكرية".

وتابع: "خطابه أكد على تقديره لقيمة ناصر لأنه طيب الذكر وخالد الذكر، وحب الفقراء والفلاحين له واضح".

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