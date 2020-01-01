1200 مصرى ينهون معاملاتهم بالسعودية يوميًا

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، إن القنصلية المصرية بالرياض تستقبل أكثر من 1200 مواطن يوميًا لإنهاء المعاملات الخاصة بهم، في ظاهرة لم تحدث من قبل، حيث حدث ذلك التكدس نتيجة تراكم المعاملات لثلاث شهور بسبب أزمة كورونا.وأشاد "حنفي"، في بيان له، بالمجهود المضاعف من قبل أعضاء البعثة الدبلوماسية وعلى رأسهم السفير أحمد فاروق السفير المصري بالمملكة، والقنصل العام بالرياض دكتور إيهاب عبدالحميد.وأشار إلى أن ما زاد الزحام داخل وخارج القنصلية العامة المصرية بالرياض هو نظام التباعد الاجتماعي المفروض من قبل السلطات المصرية والسعودية، والخطوات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن نظام المواعيد متطور ويواكب العصر، كما أن القنصلية اتخذت بعض الإجراءات لزيادة المواعيد المتاحة للمراجعين، منها زيادة مواعيد العمل، وتخصيص شباك خاص بتصديق الشهادات الدراسية لارتباطها بموعد التقديم للتنسيق بالجامعات المصرية.واختتم "حنفي" قائلًا إنه يتم استقبال بعض المعاملات بدون موعد مسبق كمثال لتلك الطلبات الموجهة لإدارة الوافدين ومكتب العمل لغرض الخروج النهائي، وتسليم جميع المعاملات القادمة من مصر كجوازات السفر وشهادات الميلاد وغيرها، ومعاملات المكتب العمالي والمشاكل القانونية، وكذلك حالات الوفيات والمشكلات الأسرية وحالات الزواج والطلاق والحالات الإنسانية.