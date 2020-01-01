«العسيري»: «الاختيار والممر» عودة قوية للدولة بمجال الإنتاج الفني

قال الشاعر الغنائي محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، إن المقارنة بين الإنتاج الفني الغنائي خلال فترة ثورة 23 يوليو وثورتي 25 يناير و30 يونيو تعتبر ظالمة، موضحا أنه بعد 30 يونيو أصبح هناك مشروع ثقافي وفني مشابه لما حدث في يوليو، وهو عرض مسلسلات وأفلام تجسد البطولات المصرية وتجمعهم ومنها مسلسل «الاختيار» ومن قبله فيلم «الممر»: «كنا نقول إن الفن تدهور بعد تخلي الدولة عنه وتركه للقطاع الخاص، لكنه عاد بقوة بعد عودة الدولة للإنتاج من جديد».وأضاف «العسيري» خلال مداخلة هاتفية للفترة المفتوحة على موجات صوت العرب مع الإعلامي محمد عبدالعزيز: «الحصاد الغنائي قليل جدًا لدرجة أنه تم الاستعانة بأغاني من فترة 23 يوليو، ومنها أغنية «يا بلادي» لرامي جمال وهي مأخوذة من لجن بليغ حمدي، من فيلم «العمر لحظة» وهي من كلمات فؤاد حداد، كما تواجدت أغني الشيخ إمام وعبدالحليم حافظ في الميدان».