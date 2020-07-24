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محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-7-2020 فى المحافظات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:32 ص
الصلاة
الصلاة
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تستعرض "الدستور" فى هذا التقرير مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 24-7-2020 الموافق 3 ذي الحجة 1441 هجريًا، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-7-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:28 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:23 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:29 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:02 م، العشاء 8:32 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 51: 6 م، العشاء 8:21 م).

بورسعيد: (الفجر 3:19 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:23 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:38 م، العشاء 8:04 م).

أسوان: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:34 م).

سوهاج: (الفجر 3:38 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:10 م).

السويس: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:17 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:39 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:13 م، العشاء 8:44 م).

بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء


إذا كان المتوضئ يستعمل الصابون في الوضوء فليحذر كثرة الصابون حتى لا تتغير أوصاف الماء، فإذا كان يتوضأ من صنبور أو نهر فعليه أن يزيل ما على أعضائه من صابون باستعمال الماء، ويدلِّك أعضاءه ولا يترك صابونًا بين ثنايا أعضائه، فإن نظف المتوضئ أعضاءه وثنايا جلده وحدث أن ترسبت رواسب جيرية بعد ذلك فعليه إزالتها بوضوء آخر ووضوؤه الأول صحيح ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضر قليل من الأتربة بين الأظافر إلا إذا كانت تمنع وصول الماء إلى أصل الجلد فعلى المتوضئ إزالتها.

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