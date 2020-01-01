سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

لكن ما الذي رد به الزعيم السوفيتي؟

كان يومًا هادئًا في القاهرة، ووراءه أيام ولقاءات صعبة، وصادف أنها تبدأ بيوم الجمعة.عبد الناصل في موسكو عام 1958، يجتمع بالزعيم السوفيتي، خروشوف، وحدهما، دون حضور الوفد المرافق، أو معاوني خروشوف، وفي الخارج مدير مكتب عبد الناصر، محمود الجيار، برفقة مدير المخابرات السوفيتي، وجاء موعد صلاة الجمعة، التي كان ناصر حريصًا على أدائها طوال الوقت، ولا يروق له تفويتها أو تأجيلها منذ صغره.أغلق خروشوف الباب، وكانت تعليماته بعدم دخول أحد عليهما مهما كانت الظروف، لكن تعليمات ناصر لمدير مكتبه كانت مختلفة.أوصاه أن يبلغه حين يحين موعد الصلاة، فقام الجيار، وقال لمدير المخابرات السوفيتية: أرجوك أبلغ الرئيس عبد الناصر بموعد صلاة الجمعة، ليرد عليه بالرفض: آسف.. خروشوف يمنع الدخول.اتجه الجيار، طبقًا لمذكراته، إلى باب مكتب الزعيم السوفيتي، مهددًا بفتحه بنفسه لإبلاغ ناصر، لكن مدير المخابرات استوقفه، وشعر بـ«أزمة دبلوماسية قد تحدث»، فطرق الباب، ودخل، وأبلغ خروشوف بالأمر، وبدا أن الرد كان مطمئنًا.يقول الجيار، في مذكراته، إن مدير المخابرات أبلغه بحصوله على أمر من خروشوف بتأجيل صلاة الجمعة: فوضني أن أتصل بإمام مسجد موسكو، لتأجيل صلاة الجمعة ساعتين، منعًا لضياع الصلاة على الرئيس عبد الناصر.اندهش الجيار من رد الفعل، وقال له: الرئيس خروشوف يقدر يعلن الحرب، يطلق الصواريخ، يحرق قلب العالم، لكن ميقدرش يؤجل الصلاة.وفق الجيار، فإنه توجه إلى الباب وفتحه دون استئذان، قائلًا لعبد الناصر: مدير المخابرات السوفيتي دخل ليبلغ سيادتك بموعد صلاة الجمعة، وعاد يقول لي إن الرئيس خروشوف أمر إمام المسجد بتأجيل الصلاة ساعتين، وإذا حدث ذلك، ستقول الجالية المصرية إن عبد الناصر جاء ليكفر في موسكو.شرح ناصر لخروشوف توابع تعليماته، واصفًا إياها بـ«بوابة أزمة كبيرة»، فاندهش من قيمة الطقس لدى المصريين، وقال له: قم صلّ، منعًا للمشاكل. وقام عبد الناصر متجهًا إلى مسجد موسكو، بعد إلغاء قرار التأجيل وإبلاغ الإمام، ثم عاد ليكمل حوارًا تاريخيًا مع خروشوف لم تقطعه إلا صلاة الجمعة، ليبقي لنا سرًا يكشف ملمحًا دينيًا عن قائد ثورة يوليو عمره، الآن، 62 عامًا.