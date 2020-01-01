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القبلة

الإيسيسكو تدرج وثيقة القاهرة للمواطنة ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:26 م
الإيسيسكو
الإيسيسكو
أميرة العناني
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أدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" كلا من وثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، والذي عقد بالقاهرة في سبتمبر عام ٢٠١٩م تحت عنوان: "فقه بناء الدول رؤية عصرية" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ضمن إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر عن المنتدى الدولي للمنظمة والذي تناول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والدكتور سالم محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

وتلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابا من الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو، أشاد فيه بكلمة مصر التي ألقاها وزير الأوقاف في افتتاح المنتدى الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 7 2020 وما تضمنته هذه الكلمة من جوانب هامة أسهمت في إثراء ونجاح المنتدى.

وتوجه وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على تبني المنظمة لوثيقة القاهرة للمواطنة في إعلان المنتدى، وفِي اتصال هاتفي أكد كل من وزير الأوقاف المصري والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في كل ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية وإحلال السلام العالمي وترسيخ أسس الحوار والعيش المشترك بين الناس جميعا، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

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