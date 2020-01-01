«الفلاح الفصيح»: الرئيس السيسي هرم القيم النبيلة

قال محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر "هرم القيم النبيلة"، مؤكدا أن الرئيس اليوم قال كل شيء عن ثورة 23 يوليو وعن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد نجيب، وأعطى لكل ذي حق حقه.وأضاف "برغش" خلال لقاء له ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن قادة ثورة 23 يوليو العظماء لهم حقوق علينا، لافتا إلى أنها ثورة قامت لتنمية البشر.وأشار برغش، إلى أن أول قيمة للفلاح كانت في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، معقبا: "لولاه لكان العمال يعملون بالقطعية، حيث إنهم كانوا يعملون قبل ثورة يوليو في ظروف صعبة وكانت صفة الإنسان ضائعة".