بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية ثورة 23 يوليو للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة ونتج عنه تفاعل مختلف ألوان الفنون مع أهدافها النبيلة التي أنبتت صورًا إبداعية خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثوري القومي الطامح إلى التنمية والبناء، وأضافت أنها نجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التي حققت الاستقلال الوطني ودعت إلى الحرية والمساواة، مشيرة إلى أن مصر كعادتها صاحبة السبق في إعادة الروح للأنشطة الثقافية والفنية والتى تقام طبقا للإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظمتها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو على مسرح النافورة وتضمنت مجموعة من المؤلفات الوطنية لعظماء الملحنين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف حيث ألقى عدد من قصائده التي تخللت الفقرات، كما القى الطفل مازن علوان قصيدة شعرية بعنوان نفسى ابقى ضابط ونال استحسان واعجاب الحضور.وكانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الوطني تلاه مجموعة من المشاهد الفيلمية الوثائقية لخطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من الأحداث التي صاحبت ثورة يوليو ثم انطلق البرنامج الفني الذي شمل سواعد من بلادى – حرية أراضينا أداهما كل من أشرف وليد، أحمد صبرى، محمد شوقى، وشدت رحاب مطاوع بـ حبايب مصر – فدائيون، وقدم وليد حيدر حى على الفلاح – دقت ساعة العمل، وتغنى محمد متولى بـ بلدى يا بلدى، ثم تألقت النجمة ريهام عبد الحكيم بـ ثوار – مصر التى فى خاطرى – حبيت كتير – طوف وشوف واختتمت الاحتفالية بأغنية الله اكبر فوق كيد المعتدى.