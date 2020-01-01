الدسوقي: التعليم بالمجان من أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، إن مبادئ ثورة 32 يوليو 1952 كانت القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم، خاصة أنه كانت هناك مشروعات كثيرة لخدمة الفلاحين والطبقات الوسطى والفقيرة ومن أهمها مجانية التعليم، لكن تم هدمها من قبل حكومات عدة من ضمنها حكومات أوهمت الشعب أنها شعبية مثل حكومة حزب الوفد.وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن مشروع إلزامية التعليم بالمجان من أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو.وأكمل: "قبل ثورة 23 يوليو كان كل شيء لصالح الطبقة العليا، وهناك العديد من الأكاذيب التي تروج لانتعاشة اقتصادية مزعومة في عهد الملكية".