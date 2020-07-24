



ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.





وتشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا لطيفًا ليلًا، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، ورياح سطحية شمالية غربية، وأما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح سطحية شمالية غربية.



حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 34 21

بورسعيد 31 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 38 20

نويبع 37 29

طابا 38 28

كاترين 37 22

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 40 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 29

إدفو 41 30

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 40 29

أبورماد 38 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30 وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، ورياح سطحية شمالية غربية، وأما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح سطحية شمالية غربية.القاهرة 36 24الإسكندرية 32 25وادى النطرون 36 24طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 24بلطيم 33 25مطروح 29 21السلوم 31 20سيوة 34 21بورسعيد 31 23دمياط 31 23الزقازيق 36 24المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 21السويس 36 22العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 38 24نخل 38 20نويبع 37 29طابا 38 28كاترين 37 22الطور 35 26شرم الشيخ 41 30الغردقة 37 29مرسى علم 37 30الفيوم 38 24بنى سويف 38 23المنيا 39 22أسيوط 40 24سوهاج 39 25قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 29إدفو 41 30أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 40 25شلاتين 40 29أبورماد 38 29حلايب 37 30رأس حدربة 37 30

يبحث الكثير من المصريين، بجميع أنحاء محافظات مصر، عن توقعات حالة الطقس بشكل يومي خاصة وأن جمهورية مصر العربية تمر بتقلب في درجات الحرارة بين الانخفاض والاعتدال.وترصد هيئة الأرصاد الجوية، بشكل يومي، توقعات الخبراء في الأرصاد دوريًا لكي يعرفها المواطن المصري للاطمئنان على حالة الطقس.ومن المتوقع أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة.