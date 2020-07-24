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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:55 ص
الطقس
الطقس
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يبحث الكثير من المصريين، بجميع أنحاء محافظات مصر، عن توقعات حالة الطقس بشكل يومي خاصة وأن جمهورية مصر العربية تمر بتقلب في درجات الحرارة بين الانخفاض والاعتدال.

وترصد هيئة الأرصاد الجوية، بشكل يومي، توقعات الخبراء في الأرصاد دوريًا لكي يعرفها المواطن المصري للاطمئنان على حالة الطقس.

ومن المتوقع أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة. 

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا لطيفًا ليلًا، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، ورياح سطحية شمالية غربية، وأما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح سطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 33 25
مطروح 29 21
السلوم 31 20
سيوة 34 21
بورسعيد 31 23
دمياط 31 23
الزقازيق 36 24
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 38 24
نخل 38 20
نويبع 37 29
طابا 38 28
كاترين 37 22
الطور 35 26
شرم الشيخ 41 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 30
الفيوم 38 24
بنى سويف 38 23
المنيا 39 22
أسيوط 40 24
سوهاج 39 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 29
إدفو 41 30
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 40 29
أبورماد 38 29
حلايب 37 30
رأس حدربة 37 30

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