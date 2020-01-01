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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

سوريا: مقاتلات التحالف الدولي اعترضت طائرة ركاب إيرانية

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:59 م
مقاتلات التحالف الدولي
مقاتلات التحالف الدولي
سارة الشلقاني
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قالت مصادر بالطيران المدني السوري أن مقاتلات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوه الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت طائرة الركاب الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت فوق منطقة التنف السورية واضطر قائد الطائرة الإيرانية للانخفاض بشكل كبير، ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين الركاب، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وأضافت أن الطائرة الإيرانية قادمة من طهران ومتجهة إلى بيروت اللبنانية.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب ليس لها علاقة بحادث اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في أجواء سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرة الايرانية اضطرت للهبوط اضطراريا في أحد المطارات، وليس المطار المخصص لهبوط رحلتها وفق جدول الطيران.

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