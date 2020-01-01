مستشار الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية يونيو المقبل

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصدد إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا بعد أن تم تشغيلها واختبارها بشكل تجريبي في مدينة بورسعيد، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي سيكون بعد العيد مباشرة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء بالكامل من ميكنة كافة الخدمات الحكومية بحلول شهر يونيو المقبل 2021.وأوضح مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ"الدستور"، أن التعاقد مع شركة عالمية "ماكينزي" لتقديم رؤية عالمية ودولية حول هيكلة الوزارات والجهات الحكومية ودمج المتشابهة وحل أزمة تضارب الاختصاصات والصلاحيات بين بعضها البعض، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من خطة الهيكلة ووضع تصور جديد لهيكل الوزارات قبل الموعد المحدد للانتقال للعاصمة الجديدة.