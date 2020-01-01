بعد غرق 4.. غواصو «الصفا» يروون تفاصيل الواقعة (فيديو)

لم تمر 24 ساعة بعد العثور على جثة غارقة بشاطئ النخيل يرجح أنها للشاب "شادي"، حتى ظهرت حادثة جديدة بشاطئ آخر هو ''الصفا''، لينتج عنها غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة، دفعت موجات البحر 2 منهم إلى الشاطئ، وتمكن فريق الإنقاذ النهرى من حمل الجثامين، ولازال البحث قائم عن البقية.وانتقلت "الدستور" إلى شاطئ الصفا الذي يبعد دقائق قليلة عن شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، لنرى المشهد يتكرر مرة أخرى، أصوات البكاء والعويل هي التي تسيطر على المشهد، وجموع من الغواصين المتطوعين يساندون الإنقاذ النهري في محاولة انتشال جثامين الغرقى، الذين أتوا من القاهرة ليلًا لقضاء العطلة في الإسكندرية، لينزلوا إلى البحر باكرًا فيبتلعهم.يقول محمد عوض كبير الغواصين المتطوعين، ورئيس لجنة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية ومرسى مطروح، إنه في الصباح الباكر تلقينا استغاثة من منقذ الشاطئ بوجود 4 حالات غرق بشاطئ الصفا، فتواصلت مع متطوعي مطروح الذين كانوا بالقرب من الشاطئ وتواجدنا على الفور لمساعدة قوات الإنقاذ في انتشال الغرقى.وأضاف لـ"الدستور"، أنه عند وصولهم للشاطئ كان قد تم انتشال جثمان فتاة من بين الغرقى، ثم قذف البحر الجثمان الثاني وتم انتشاله، مشيرًا إلى أن حالة البحر لا تسمح وينتظرون ظهور الجثمانين الأخرى.ولفت إلى أن الفترة الماضية منذ حادث غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، كانت الرياح شديدة والأمواج عالية، ولا يوجد رؤية تحت الماء، وهو الذي حال دون انتشال جثمان شادي، آخر غريق بالشاطئ، متابعًا: "كنا نتواجد على أمل أن يخرجه البحر من الصخور التي لم نستطيع البحث بها بقدر المستطاع".وأكد "عوض" أن الجثمان الذي قذفه البحر أمس، بخبرة عملنا في البحر بنسبة كبيرة هو جثمان الشهيد شادي، ولكن لا يستطيع الجزم بذلك، لعدم تعرف والده عليه، ونتيجة تحليلة الـDNA هي من ستحدد ذلك.واستكمل الحديث المهندس وائل توفيق غواص متطوع: "في الصباح استيقظنا على استغاثة بوجود غرقى جدد في شاطئ الصفا القريب من شاطئ النخيل، رغم حالات الغرق التي كانت في الشاطئ المجاور وأحوال البحر السيئة ولكن المشكلة عدم وجود وعي لدى المواطنين الذين يضحون بأنفسهم في مياه البحر المفتوح الذي يمكن أن يبتلع أي شيء".فيما أوضح أحمد طلعت منقذ بشاطئ الصفا، أنه بعد أزمة فيروس كورونا أصبحت جميع الشواطئ مغلقة، لذلك المصطافين يتسللون إلى الشواطئ بداية من الفجر، ومع عدم وجود المنقذين على الشاطئ، المواطن لا يعرف المكان الذي متاح النزول فيه فتخدعه المياه، وهو ما تم في حالات الغرق اليوم.وأكد لـ"الدستور" أنه كان متواجدا على الشاطئ في الصباح، وحاول أن يسرع لإنقاذهم ولكن ابتلعهم البحر ولم يظهر لهم أثرًا، مناشدًا المواطنين بعدم تعريض أنفسهم للموت، وأن يتوجه المصطافين للشواطئ الخاصة أو حمامات السباحة التي يوجد بها خدمات إنقاذ.وأشار الكابتن هادي غازي غواص متطوع، أنه من خلال جروب "غواصين الخير" المشارك به جميع الغواصين بكافة المحافظات، نتلقى الاستغاثة في من الأهالي أو أفراد الإنقاذ، وعلى الفور نتوجه لموقع البلاغ بمعداتنا للبحث عن الحالة وانتشالها.وأضاف لـ"الدستور" أن حالات الغرق دائمًا تكون في أجواء يكون فيها البحر أمواجه عالية، وتيارات المياه شديدة، وهو ما حدث مع حالات غرق شاطئ الصفا اليوم، وفي حالة الشهيد شادي فريق شاطئ النخيل.