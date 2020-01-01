قيادي بـ«حماة الوطن»: ثورة يوليو تشبه 30 يونيو في التحام الشعب بقواته المسلحة

قدم اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، التهنئة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة 1952.وقال عرفة في بيان مساء اليوم الخميس، إن 23 يوليو المجيدة كانت ثورة استعاد بها الشعب المصري سلطته وقيادته لبلاده وأعاد حرياته من المستعمر البريطاني، فضلا عن أن الثورة كانت بمثابة شرارة البداية والتي فجرت الروح الوطنية للمصريين لإعادة كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني بعد 74 عامًا من وجوده على الأراضي المصرية، إضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد التي كانت تعاني منه البلاد.وأوضح النائب الأول لرئيس الحزب، أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمثل تشابها بثورة 30 يونيو في التحام الشعب المصري بقواته المسلحة وإن كانت ثورة 23 يوليو بدائها الجيش والتف حولهم الشعب في ثورتهم، ففي 30 يونيو بدأ الشعب ثورته والتف الجيش حوله بناءً على طلبه وتفويضه للنزول للتخلص من حكم استمر عامًا على صدره عانا منها المصريون ووضحت الرؤية لهم بأنها رؤية مظلمة للمستقبل، وبالتالي لبى الجيش نداء ملايين المصريين والتف حولهم، فثمة ثورة 23 يوليو و30 يونيو توحدت في التفاف الجيش والشعب مع بعضهم البعض، وبالتالي الثورتان سجلتا بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية ونضالها من أجل المصريين.