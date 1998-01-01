حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

أقنع الفنان يحيى الفخراني الفنان الراحل أحمد زكي بالتعليق على فيلم "مبروك وبلبل" في الإعلانات.وحكى "الفخراني" في حواره مع جريدة "الأحرار" 1998، أن كل ما حدث أن أحمد زكي فنان متميز، وبداخله إنسان نضيف للغاية، كما أنه شخصية جميلة جدًا، وعندما سأله عن رأيه لو قدم الفيلم بصوته، رحب جدًا، وسأله عن أجره، فرد "الفخراني": "اللي يعجبك؟"، فرد الفنان أحمد زكي:"سندوتش فول، لأنني سأستيقظ مبكرًا لأتوجه إلى الاستديو لتسجيل صوتي".وجاء الفنان أحمد زكي في الموعد المحدد وفعلًا تناول وجبة الإفطار مع الفنان يحيى الفخراني، ولم يكن هذا مؤشرًا للتعاون الفني بينهما، لأنهما لم يتحدثا في ذلك، كما أشيع وقتها.وشهد فيلم "مبروك وبلبل" تأخرا في عرضه، وهو ما جعل الفنان يحيى الفخراني يتصور أن هناك مؤامرة وراء تأخر عرضه، لكن بعد وقت طويل عُرض الفيلم.وقال "الفخراني"، إن التأخير كان يتلخص في أن التلفزيون عندما دخل في مجال الإنتاج السينمائي لم يكن لديه جهاز لتوزيع وتسويق الأفلام في الداخل، وكان يعتمد على القطاع الاقتصادي في توزيع المسلسلات بالفيديو وفي الدول العربية، وقال "الفخراني": "من ناحية الإيرادات التي حققها الفيلم، فالحمد لله الفيلم نجح جماهيريًا بشكل تمسك له الخشب".