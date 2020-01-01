«العسيري» يرصد كيف أثر فن المونولوج على ثورة 23 يوليو (فيديو)

قال الشاعر الغنائي محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، إن الفنان الراحل إسماعيل ياسين في الأيام الأولى للثورة كان يصور فيلم «اللص الشريف» وانتهى منه واقترح أن يكون هناك تابلوه (وثقية سينمائية مصورة) عن ثورة يوليو، وأطلق أغنية «20 مليون وزيادة» ذكر فيها اسم الرئيس الراحل محمد نجيب.وعن تأثير فن المونولوج على الثورة قال «العسيري» خلال مداخلة هاتفية للفترة المفتوحة على موجات صوت العرب مع الإعلامي محمد عبدالعزيز: «فن المونولوج بدأ كفعل سياسي، فحسن فايق كان يشارك في مظاهرات سعد زغلول ويقول نكت وحكايات ساخرة، وكذلك سعد مصطفى».وأضاف أن الفنان عمر الجيزاوي، منع من الغناء لأنه رفض الغناء للملك وتم وقفه عامين، رغم أن شهرته في ذلك الوقت كانت كبيرة وكانت صوره تطبع على علب الكبريت في باريس.وتابع: «الجيزاوي بعد الثورة قدم مجموعة أغاني عن حادث المنشية ترصد علاقة الإخوان بالثورة ومحاولة اغتيال عبدالناصر في 54»، لافتا إلى أن الفنان محمود شكوكو صاحب الأغنية الوحيدة التي ذكرت اسم الإخوان ومرشدهم حسن البنا، وأن الحفلات التي كانت تقام للجنود كان بها فن المونولوج.