رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زينب نوار: ثورة 23 يوليو كانت طريق المصريين لاسترداد كرامتهم واستقلالهم

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:28 م
الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار
أشرف لاشين
طباعة
هنأت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت نوار في بيان لها اليوم، إن ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر، بالإضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد الذي كانت تعاني منه البلاد، مُؤكدًا أن الثورة ستظل دائمًا وأبدًا محفلا تاريخيا يحتفل به المصريون بمختلف ‏طوائفهم لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وتابعت: "الثورة كان لها العديد من المكتسبات أبرزها إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية وإلغاء التمييز بين الطبقات بين أبناء الشعب المصري، بالإضافة إلى القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وتحرير الفلاح المصري بإصدار قانون الملكية للقضاء على الإقطاع. كما أكدت أن الثورة جسدت تلاحم الشعب المصري وجيشه وشرطته دفاعًا عن مصر والقضاء على الفساد والاحتلال البريطاني، مُذكرًا أن ما حققته الثورة من إنجازات ستظل دائمًا حاضرة في أذهان المصريين".

وأوضحت نوار، أن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة تحول في الحياة المصرية، وتأسيس للعدالة الاجتماعية، وكانت سببًا في تحرر كثير من البلدان لتكون مساندة لكل حركات التحرير الوطني عبر القارات، مشيرة إلى أنها أتت في ظروف مماثلة تتحدى فيها الدولة المستجدات الدولية الصعبة، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف تقدم الدولة واستقرارها وردع كل من يهدد حدودها وأمنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»

«ما بعد كورونا».. مَن سيكسب سباق الصناعات الإبداعية في العالم العربي؟