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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على قصة فيلم «الخطة العامية»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:37 ص
الخطة العامية
الخطة العامية
محمد مجدي
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يصور صناع فيلم "الخطة العامية" للنجمين علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، في قصر المنسترلي بمنطقة المنيل، وذلك بشكل يومي ولمدة أسبوع كامل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بالسينما.

وعلمت "الدستور"، أن قصة العمل تدور حول أربعة أشخاص تجمعهم صداقة كبيرة وهم عمرو عبد الجليل وغادة عادل،بالإضافة إلى بطلي العمل علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، يعانون من حالة فقر، ليلجأوا لحيلة جديدة في عالم السرقة، وهي عبارة عن سرقة أحد البنوك بشكل غير مألوف.

وتتوالى القصة بترؤس عمرو عبد الجليل لهم، حيث يكون تشكيلًا عصابيًا مع الثلاثة، ويستغل أن ربيع وتوتا "عميان" ويقوم بالحديث معهم حول سرقة البنك بطريقة كوميدية، وذلك بمساعدته هو وغادة عادل، قبل أن يقعا في المشاكل الكبيرة بسبب تلك الفكرة، وذلك في إطار من الكوميديا.

فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج معتز التوني.

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