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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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سياسي

منى الشبراوي: ثورة 23 يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:25 م
النائبة منى الشبراوي
النائبة منى الشبراوي
محمد الشريف
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هنأت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعية المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق مصرنا الغالية لمزيد من الاستقرار والرَّخاء والنّماء ولما فيه الخير لشعبها العظيم.

وأعربت "الشبراوي"، في بيان اليوم الخميس، عن فخرها واعتزازها بالشعب المصري الذي يضرب دائمًا أروع الأمثلة في التلاحم والتضحيات من أجل وطنه، مستشهدة بما حدث في ثورة ٢٣ يوليو المجيدة حينما تلاحم الشعب مع قواته المسلحة وجنوده الشرفاء المخلصين، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين وسطروا ملحمة تاريخية تمثلت في بذوغ عهد جديد لمصر سيظل التاريخ يسطره بأحرف من نور، موضحة أن ثورة 23 يوليو المجيدة نجحت في إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال للشعب المصري العظيم الذي كافح كثيرًا وصبر على الاستعمار حتى سنحت له الفرصة بالانقضاض واستعادة حقه مرة أخرى.

وقالت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن ثورة 23 يوليو المجيدة نجحت أيضًا في تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عما أحدثته من تغييرات في المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة كريمة ومستقرة، مؤكدة أن تلك الثورة المجيدة أثبتت أن الشعب المصري العظيم لا يستسلم ولا يرضخ لأعتى التحديات بفضل تماسك شعبه وجيشه وتلاحمهما خلف القيادة السياسية، مشيدة بالدور الجبار والجهود المضنية التي يبذلها الجيش المصري العظيم في مواجهة قوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب والدم وكل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار على كافة الجبهات والأصعدة.

وأضافت أن ثورة 23 يوليو مثلت تاريخًا جديدًا من العزة والكرامة والتحرر من الاستعمار، علاوة على أنها شهدت نهضة جبارة في الصناعات الوطنية في مجالات الحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها، موضحة أن تلك الثورة العظيمة شهدت التفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة في أول حدث تاريخي يُعبر عن عظمة المصريين وتكاتفهم خلف قواتهم المسلحة العظيمة وقيادتهم السياسية، مشيرة إلى أن هذه الثورة يفخر بها كل مصري وطني أصيل لأنها تُمثل حافزًا قويًا لاستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية التي يشارك فيها المصريين بسواعدهم وتضحياتهم الجبارة من أجل وطنهم الغالي مصر.

وأوضحت أنها تستغل تلك المناسبة الوطنية لتجدد تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها اللا محدود للقوات المسلحة الباسلة بعد تفويض البرلمان المصري لها في مواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها الرئيس السيسي على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، داعية الله عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها وجيشها وشرطتها ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وأن يوفقهم إلى تجاوز التحديات الراهنة التي تعصف بالوطن من جميع الاتجاهات؛ داعية إلى بذل المزيد من الجهد والتضحيات والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في العمل حتى تصل مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان والاستقرار وتحتل مكانتها اللائقة بها بين الأمم.

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