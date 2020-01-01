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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية في الإسماعيلية

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:13 م
مقتل شاب
مقتل شاب
مصطفى دياب
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لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، في مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بين شخصين في منطقة الجزيرة في مركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة وبإجراء التحريات أثبتت أن الشابين صديقان وأنهما شركاء في محل لبيع وصيانة الأحذية.

وقالت التحريات الأولية، إن الشاب "بلال. م. ص" 29 عاما، طعن شاب آخر يدعى "أحمد البلبيسي" 32 عاما، بسكين مطبخ في رقبته مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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