وفاة راكب وإصابة آخرين جراء اعتراض إسرائيلي لطائرة ركاب إيرانية

أفادت وكالة «إيرنا» الإيرانية، مساء اليوم، بوفاة أحد المصابين في الطائرة الإيرانية التي اعترضتها مقاتلتان إسرائيليتان فوق الأجواء السورية.وأفادت مصادر إيرانية، في وقت سابق اليوم، باعتراض مقاتلات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلية طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان إير.من جانبها، أكدت وكالة "فارس" الإيرانية أن الطائرة الإيرانية تم اعتراضها فوق الأجواء السورية، وهبطت بسلام في بيروت العاصمة اللبنانية، إلا أن عددا من الركاب أصيب بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ، بخلاف وفاة أحد الأشخاص.