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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رئيس غرفة الإنقاذ: استمرار تمشيط البحر لانتشال جثماني «غرقى الصفا»

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:04 م
مروان الغزالي
مروان الغزالي
شيماء حمودة
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ما زالت جهود فرق الإنقاذ التطوعي مستمرة بجانب فرق الإنقاذ النهري، فور تلقي بلاغ بغرق 4 أشخاص من عائلة واحدة، بشاطئ الصفا بالعجمي غرب الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، وهم 3 أشقاء وابن خالتهم.

ويقول كابتن مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية، إنه تم انتشال جثمانين للشقيقين "غادة ومحمد" وما زالت جهود الغطس مستمرة لانتشال باقي جثماني الأخ الثالث وابن خالتهم.

وأضاف الغزالي، لـ"الدستور" أن هناك 6 أشخاص من الغطاسين المتطوعين متواجدون على الشاطىء إلى جانب فرق الإنقاذ النهري، لافتا إلى أن حالة البحر اليوم قاسية لا تسمح بالعمل والنزول إلى المياه نظرا لارتفاع أمواج البحر وعدم استقراره وسرعة الرياح، متابعا: "ما زلنا متواجدين بالكشافات لمراقبة وتمشيط الشاطىء في حال ظهور الجثمانين الباقية".

وأشار إلى أنه من المتوقع ألا يمكث الجثمانين الباقيين طويلا في مياه البحر كما حدث في حادث غرق "شادي ونور كلش" نظرا لكون البحر مفتوح ولا يتواجد به الحواجز الصخرية القاطعة لعرض البحر.

كان 4 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا، صباح اليوم، بشاطئ الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، وهم كل من غادة رجب حنفي 19 عامًا، وشقيقيها "محمد" 15 عامًا، و"حنفي" وابن خالتهم ويدعى"سيد".


يذكر أن شاطىء الصفا مغلق بقرار مجلس الوزراء، وموضح عليه بلوحات إعلانية مضمونها أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فإن الشاطىء مغلق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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