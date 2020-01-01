فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

تقدم الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، باقة منتقاة ومتنوعة من الفقرات الفنية والعروض المسرحية بدور العرض التابعة للبيت بالقاهرة والإسكندرية، اعتبارًا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.فعلى مسرح البالون يقدم العرض المسرحي فنان الشعب عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، البطولة للفنانين محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي وكوكبة أخرى من الفنانين، العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.وعلى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بإشراف الفنانة لبنى الشيخ مدير القاعة، يقدم العرض المسرحي "أنا العريس" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، البطولة للفنانين" أمال رمزي، ممدوح درويش، شيكو، جمال حجازي، فتحي سعد تأليف الدكتور أمين يوسف، إخراج صلاح لبيب.ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، فى مقره الدائم بالعجوزة، برنامج متميز لشعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، فى ثوب جديد غير مسبوق، يتضمن أكثر من 12 فقرة فنية من أمتع وأخطر فقرات فنون السيرك، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور.واعتبارًا من يوم 23 يوليو على مسرح محمد عبد الوهاب، تقدم شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، أكثر من ١٠ فقرات فنية منها "استعراض الثعابين، التوازن على الكراسي، المكعب، لايت مان، المطبخ الصينى، الساحر"، وذلك طوال الموسم الصيفى.كما يشهد مسرح عبد الوهاب اعتبارا من يوم ٢٣ يوليو وعلى مدار الموسم الصيفى حفلات من الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، وفرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صلاح، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.وخلال شهر أغسطس يعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، والبطولة للفنانين "مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق"، تأليف وإخراج محسن رزق، عقب ذلك تعرض مسرحية " سيرة حب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع وكوكبة من نجوم المسرح، تأليف: أيمن الحكيم، تصميم استعراضات وإخراج عادل عبده.ويحرص البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.