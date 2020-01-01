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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2020.. موعد إعلان أوائل الصف الثالث الثانوي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:50 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يقدم لكم «الدستور» موعد إعلان أوائل الصف الثالث الثانوي، حيث تستكمل كنترولات تصحيح مواد الثانوية العامة 2020، غدا الجمعة، عمليات التصحيح الشامل، بقطاعات الثانوية العامة بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، لباقي المواد التي لم ينتهوا من تصحيحه، استعدادآ لانتهاء إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات يوم الاثنين المقبل، على أن يتم تحديد أسماء الأوائل الثلاثاء المقبل.


وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن نتائج التصحيح لجميع العينات العشوائية للمواد التي أدي طلاب الثانوية العامة بها الامتحانات، ماعدا اللغة الأجنبية الثانية.

وجاءت نسب نجاح العينة العشوائية لطلاب الثانوية العامة، بلغت في اللغة عربية 95.4٪، وباللغة انجليزية 90.2٪، والفيزياء 79.4٪، وبالأحياء 87٪، وبالتاريخ 89.1 %، وبالجغرافيا 94.8٪، وبالفلسفة 91.8٪، وبالكيمياء 86.3٪، و87% للتفاضل والتكامل، و94.5% للجولوجيا، و86.3 % للكيمياء، و87% للرياضة التطبيقية، وعلم النفس والاجتماع 95 ٪، ولم يتبقي سوي مادة اللغة الأجنبية الثانية. 

نتيجة الثانوية العامة 2020.. موعد إعلان أوائل الصف الثالث الثانوي


في ذات السياق كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات تحديد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل قبل أجازة عيد الاضحي.

وأشار المصدر الي أن النتيجة سيتم إعلانها عقب أجازة عيد الاضحي كما صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم؛ لافتا في الوقت نفسه أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سينتهي يوم الاثنين المقبل.

وأكد المصدر أن نسبة النجاح لن تقل عن ٧٨% ؛ لافتا الي انه تم اتخاذ الاجراءات الروتينية المعتادة لتحديد اوائل القطاعات واوائل الجمهورية اعتبارا من الثلاثاء

واوضح، ان تلك الاجراءات تبدأ بمراجعة تقدير درجات كراسات الطلاب الأوائل لاختيار ال75 طالب تمهيدا لإرسالهم للكنترول المركزي بالقاهرة لمراجعتها وتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

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