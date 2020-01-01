تفاصيل شخصية ماجد المصري في مسلسل «الوجه الآخر»

بدأ الفنان ماجد المصري، منذ أيام قليلة، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، الذي يتكون من 60 حلقة وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة."الدستور"، علمت أن المسلسل يتم تصويره بمنطقة القرية الذكية في لوكيشن الشركة، والتي يمتلكها ماجد المصري، ويعتبر هذا هو اللوكيشن الأساسي للعمل، والذي يتم تصوير أغلب أحداث المسلسل فيه.المشاهد التي يصورها ماجد المصري تجمعه بالنجمة السورية نسرين طافش، ويجسد المصري خلال العمل دور رجل أعمال غني للغاية يمتلك العديد من الشركات الكبيرة، وقد جمع ثروته من الأعمال غير المشروعة مثل العمل في السلاح والمخدرات والسمسرة، في إطار من الدراما التشويقية.المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.