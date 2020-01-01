استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.وقالت السلطات في براغ، الخميس، إن البلاد سجلت أمس الأربعاء 247 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.وأعلن وزير الصحة آدم فويتك مجموعة من الإجراءات الجديدة في أنحاء البلاد مساء اليوم، وقال: إن التطورات ليست مفزعة، لكنها غير مواتية.وبداية من يوم الإثنين المقبل، سيتم تحديد أقصى عدد المشاركين في الفعاليات التي تقام داخل قاعات مغلقة بـ 500 شخص.وشدد الوزير على أنه في هذه المرحلة ليس هناك ما يدعو إلى تقييد حرية التنقل، أو الاقتصاد.وسجّلت جمهورية التشيك حتى الآن 365 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وتلقت حكومة رئيس الوزراء الملياردير آندريه بابيس إشادة لحسن إدارتها للأزمة في بدايتها، لكن الحال قد تحول الآن إلى انتقادها.