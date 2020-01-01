زيادة كبيرة في وفيات «كورونا» بجنوب إفريقيا

قال باحثون إن جمهورية جنوب إفريقيا شهدت زيادة بنحو 17 ألفا في عدد الوفيات لأسباب طبيعية أو زيادة بنسبة 59%، مما كان متوقعا عادة في الفترة ما بين أوائل مايو ومنتصف يوليو، مما يشير لإمكانية وفاة كثيرين بسبب كوفيد- 19 أكثر مما تظهره الأرقام الرسمية.وأظهرت بيانات جديدة نشرها مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا، أنه في الأسبوع الذي ينتهي في 14 يوليو فحسب، الذي سجلت عنده أحدث الإحصائيات المتاحة، كانت هناك زيادة بقدر 5022 في الوفيات الطبيعية، أي ما يزيد على المعدل الطبيعي بواقع النصف تقريبا.وجنوب إفريقيا، أكبر الدول الصناعية في القارة السوداء، هي الآن في القلب من وباء فيروس كورونا الجامح، حيث تتجاوز حالات الإصابة عشرة آلاف حالة كل يوم، ويقترب إجمالي الإصابات الحالي من نحو 400 ألف.