احتجاجات بالسودان لمطالبة الحكومة بالتصدي لمخاطر سد النهضة

نظم مواطنون سودانيون، اليوم، وقفة احتجاجية ضد سد النهضة الإثيوبي، مطالبين الحكومة بمنع أي ضرر للسد على السودان.وخرج مواطنو محلية ود الماحي بولاية النيل الأزرق في وقفة احتجاجية بمشاركة واسعة لتنسيقيات لجان المقاومة بالمدن بجانب الفرق التراثية والشعبية، حيث رفع المحتجون لافتات تعبيرية تطالب بضرورة معالجة ودرء آثار سد النهضة الإثيوبي، وفق وكالة أنباء السودان «سونا».وطالب المحتجون الحكومة بالإسراع في معالجة آثار سد النهضة والآثار المتوقعة لمل البحيرة، خاصة جانب المياه على المجري والمياه الجوفية، بالإضافة لتأثر الزراعة والإنتاج السمكي، مطالبين الحكومة ببحث ملف التعويضات مع إثيوبيا وحفظ حقوق المناطق المجاورة للسد الإثيوبي.من جهته، قال مصطفى محمد الفكي، المدير التنفيذي لمحلية ود الماحي، إنه تسلم مذكرة من المواطنين المحتجين بشأن سد النهضة، وسيعمل علي رفعها لوالي النيل الأزرق.وأكد مواطنون أن مخاطر السد في مقدمتها التغيير المتوقع في البيئة على مستوي محلية ود الماحي تجاور السد، وتتأثر مباشرة بالمناخ بجانب تراجع كميات الطمي وانحسار المياه على مجري النيل.وشدد المواطنون على أهمية مل السد وفق المعايير الدولية، وباتفاق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على نظام الملء والتشغيل والسعي لمعالجة السلبيات، وترقية الإيجابيات لضمان عدم تضرر المواطنين علي طول مجري النيل.