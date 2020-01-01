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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أريد أن أراهم على حبل المشنقة».. والد شهيد الشهامة بالدقهلية يروي تفاصيل الواقعة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:24 م
إسلام شهيد الشهامة
إسلام شهيد الشهامة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أوضح سعد والد إسلام شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة مقتل نجله دفاعا عن شقيقته من المعاكسة، مستطردا: "أحد الجيران يصطحب مجموعة من أصدقائه ويقفون أمام المنزل، أثناء ذلك تعرضوا لشقيقة الشهيد بالمعاكسة، وعندما شاهد الشهيد الموقف نزل وعاتب جاره على ما فعله أصدقاؤه، ونشبت مشادة بينهما، وقمت بإنهاء هذا الخلاف".

وأضاف والد الشهيد لـ"الدستور": "في اليوم التالى فوجئ نجلى أثناء عودته من العمل معي في محل الأحذية بانتظار بعض الشباب له فى إحدى المناطق المظلمة بالشارع وعند إيقافه الدراجة النارية التي كان يستقلها انهال عليه الشباب بالضرب بكتر ومطواة وسلسلة جنزير"، مشيرا إلى أن حالته كانت خطرة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد 7 ساعات.
 
وطالب والد الشهيد بضرورة تقديم المتهمين لمحكمة عادلة من أجل القصاص لحق نجله، مؤكدا ثقته في عدالة القضاء المصري وأن عزائه الوحيد أن يرى مرتكبي الواقعة على حبل المشنقة.

وكان اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها ومن ثم طعناه وفرا هاربين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب الشبان بعد معاكستهم شقيقته في شرفة منزلهم، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وفوجئ في اليوم التالي بكلا من عبدالرحمن طارق العشري 17 سنة، وإسلام إسماعيل فريد 17 سنة، قاما بالتعدى عليه بمطواة بحوزة الأول، وقاما بطعنه طعنتين نافذتين بالقلب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضى رئيس الفرع والمقدم أحمد الجندي رئيس المباحث من ضبطهما، وبارشادهما تم ضبط أداة الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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