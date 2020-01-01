موريتانيا: 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 438 فحصًا.وقال سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، مساء الخميس، إنه تم تعافي 109 أشخاص، ليصبح إجمالي حالات الشفاء قد ارتفع إلى 4086 شخصًا، في حين بلغ إجمالي الوفيات 156 شخصًا، مضيفًا أن 1825 مصابًا يواصلون علاجهم في المشافي حتى الآن.