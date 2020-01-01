حجز صاحب مصنع أغذية لحيازته ملحا مجهول المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج بحجز مدير مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية عن اتهامه بحيازة 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج.كانت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت من القبض على مالك مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بحوزته 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين، بضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية "ملح الطعام" كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "الملح" والمخصّص للأغراض الصناعية، ما يتسبب في الإضرار بالصحة العامة بقصد إعادة تصنيعها وتعبئتها مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثرت القوة داخل المصنع على 100 طن ملح خشن 10 أطنان ملح طعام، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.