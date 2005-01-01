باكستان تترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

أعلنت باكستان عن انتخاب سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة "منير أكرم" بالإجماع اليوم الخميس، كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وذلك للفترة 2020-2021.وتُعد هذه هي المرة الثانية التي سيترأس فيها الباكستاني منير أكرم المجلسَ الدولي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2005، وذلك حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم.يُشار إلى أن باكستان تم انتخابها لهذا المنصب 6 مرات حتى الآن.