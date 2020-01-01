ولاية إلينوي الأمريكية تسجل أكبر نسبة إصابة يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية تسجيل أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الأفراد منذ الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي.وأوضحت سلطات الولاية، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية الخميس، أنه تم تسجيل 1624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي في الولاية إلى 166 ألفًا و925 شخصا.وأضافت سلطات إلينوي، أن 20 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها، ليبلغ الإجمالي 7367 شخصا.