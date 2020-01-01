النيابة تحقق في اعتداء إخواني جنسيًا على طفل بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق فى قيام إخوانى بالاعتداء على طفل 11 سنة جنسيًا.واستمعت النيابة لأقوال والد المجنى عليه الذى أقرّ أنه فوجئ بحضور نجله من العمل وهو في حالة من التعب الشديد وليس لديه قدرة على الجلوس وبمُشاهدته وجدت آثار دماء على ملابسه وتهتك مصاحب للالتهابات شديدة بمنطقة فتحة الشرج وبالضغط عليه أقرّ بأن صاحب المحل الذى يعمل به قام بالاعتداء عليه جنسيًا.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام عضو من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية بالتعدي جنسيًا على نجله، والذى يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، وعقب التأكد من صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول محمل عليه فيديو سابق يظهر فيه معتديًا على طفل جنسيًا وتحرر عن ذلك المحضرين رقم (١٩٣٥ - ١٩٥٣) لسنة 2020، كما سبق اتهامه فى قضية رقم ٧٦٣ ٢٠١٥ لانضمامه لجماعة إرهابية.