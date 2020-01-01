تجديد حبس صاحب مخزن لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بنيابة مدينة نصر، تجديد حبس صاحب مخزن 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث تم ضبطه وبحوزته 32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، بتمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته 32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.