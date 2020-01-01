أيمن عبدالحكيم: الانتفاضة الفنية بعد 67 جعلت عبدالناصر «أسطورة»

قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالحكيم، إن الأغنية الوطنية لها تأثير كبير على النفوس، موضحًا أن الانتفاضة الفنية بعد نكسة 67 هي من الأسباب الكبيرة التي صنعت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وجعلته أسطورة.وأضاف "عبدالحكيم"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الشعب المصري رأى عبدالناصر بطلًا بعد نشر إنجازاته في صورة أغان وطنية، والتي كان من ضمنها تأميم قناة السويس.وأوضح، أن تأثير الفن في الثورات جعل الشعب كله يريد أن يحمل سلاحا على كتفه ويشارك في الحرب، مشيرًا إلى أن الراحل جمال عبدالناصر كان يرى أن الشعب المصري حصن له، لذلك كان يهتم به ويوجه الرسائل بشكل مستمر إلى شعبه.