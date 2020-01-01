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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العسيري» يكشف تفاصيل أغنية «صفر يا وابور» وعلاقتها بالفدائيين (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:02 م
محمد العسيري
محمد العسيري
سناء إسماعيل
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كشف رئيس تحرير جريدة «الدستور» الشاعر محمد العسيري، كواليس أغنية «صفر يا وابور» التي غناها الفنان الكبير عباس المليجي.

وقال «العسيري» خلال مداخلة هاتفية للفترة المفتوحة على موجات صوت العرب مع الإعلامي محمد عبدالعزيز: «الأغنية قدمت في عام 1951 لحنها أحمد صدقي، وهو واحد من أكثر الرموز التي قدمت أغاني وطنية بحس شعبي، وكتبها الشاعر إسماعيل الحبروك وهي أول أغنية تبرز فكرة الإسماعيلية والفدائيين».
  
وأضاف: «هذه الأغنية تم غنائها 3 مرات، الأولى لعباس المليجي وفي 1953 أعادت نجاح سلام غناها بكلام جديد وأضافت إليها مقطع خاص لمحمد فريد، وفي 1957 أضافت مقطع جديد لجمال عبدالناصر، وهي من الأغاني النادرة».
 

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