في عيد ميلادها.. موقف صعب غيّر من مجرى حياة مديحة حمدي

تحتفل الفنانة مديحة حمدي، بعيد ميلادها الـ79، حيث ولدت عام 1941، وبدأت حياتها الفنية عقب حصولها على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية.وتعتبر مديحة حمدي واحدة من الفنانات اللاتي قليلا ما يظهرن على الشاشة في البرامج الحوارية، وظهرت مؤخرًا في إحدى البرامج وتحدثت عن أكثر واقعة غيرت من مجرى حياتها إلى وقتنا الحالي، وهو وفاة طفلها ذو العامين، حيث ذكرت أنها كانت تصور في هذا اليوم مسلسل "عيلة الدوغري" خارج مصر.وقالت إنه بعد أيام من سفرها سقط طفلها الرضيع أرضا، وارتطم رأسه بالأرض بشكل شديد، وعانى من تكون المياه على المخ، وأجرى له الأطباء عملية جراحية لكنها فشلت وتوفي على الفور، لافتة إلى أن زوجها لم يخبرها بهذه الواقعة وطلب من المخرج أن يجعلها تعود للقاهرة دون أن تعلم هذا الخبر.قدمت مديحة حمدي، العديد من الأعمال المميزة وكان أبرزها مسرحية "السكرتير الفني"، التي قدمتها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وبعدها قدمت عدة مسلسلات من ضمنها "الدوغري 90" و"عيلة الدوغري"، كما قدمت في السينما عدة أفلام من ضمنها "عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي" وغيرهم.قررت مديحة حمدي، أن ترتدي الحجاب وذلك في التسعينيات، لكنها لم تبتعد عن التمثيل، وشاركت في أعمال سعودية شهيرة من أبرزها دورها في مسلسل "أصابع الزمن" الذي لقى شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات.