رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإعلان عن أول إصابة في النادي الأهلي بكورونا
الخميس 23/يوليه/2020 - 08:24 م
طباعة
أعلن وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفيروس كورونا.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»
عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته
محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب
غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف
الصور
الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز
«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود
حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)
جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة
«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب
الأكثر قراءة
غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف
«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية
غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين
«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة
المزيد
إنفوجراف
سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة
محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)
تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)
أيام زمان
من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو
هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»
الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات
قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»
المزيد
نجم الساعة
هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»
الصحة
باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»
اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا
بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا
مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا
المزيد
منوعات
حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم
دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا
دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا
دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا
المزيد
مقالات الرأي
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
المزيد
الثقافة
خلف الميرى: 23 يوليو ثورة ملهمة تحثنا على تأملها بكل جوانبها
غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي
«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة
محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب
المزيد