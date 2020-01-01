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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وصول 7 فنانين مصريين إلى لبنان لاستكمال تصوير «أسود فاتح»

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:09 م
هيفاء وهبي،
هيفاء وهبي،
محمد مجدي
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استكملت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح" بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة سبعة فنانين من مصر وصولوا مؤخرًا إلى لبنان لتصوير أدوارهم في العمل الذي تم تأجيل تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

"الدستور" علمت أن المسلسل يحتوي على أكثر من تسعة فنانين من مصر سافر منهم إلى وقتنا الحالي سبعة فقط، وجار وصول الباقي خلال الساعات المقبلة، منهم أحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا وميرا دياب وصبري فواز وروجينا على أن يصل مساء اليوم الخميس عمر السعيد وسلوى عثمان.

كما يصل خلال الفترة المقبلة نبيل نور الدين ونانسي صلاح؛ لاستكمال تصوير أدوارهم على أن ينتهي تصوير العمل بشكل كامل خلال أسابيع قليلة.

المسلسل يتناول العديد من القضايا التي تظهر مأساة تعيش فيها بطلة العمل، حيث تتعرض طوال الحلقات لحالات خيانة كثيرة، من كافة الموجودين في حياتها سواء في حياتها العاطفية أو العملية، ويظهر الفنان معتصم النهار بدور زوجها، ويلعب الفنان أحمد فهمي شخصية خالد نعمان، الذي يعمل مدير شركات والدها، ويجسد شريف سلامة شخصية شقيقها، وتتعرض هيفاء للخيانة من قبل زوجها وتقع في غرام أحمد فهمي، الذي تصاب زوجته بالسرطان وتتوفى، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي معقد معتمد على التشويق.

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