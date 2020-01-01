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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:05 م
صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عن موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأضاف المزرم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أنه في إطار موافقة المجلس على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، تمت زيادة نسبة العاملين المنتظمين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص إلى أقل من 50%.

وتابع أن مجلس الوزراء الكويتي، وافق- كذلك- على فتح الزيارات بدور الرعاية الاجتماعية، وإعادة استئناف العمل في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، بالإضافة إلى عودة العمل لسيارات الأجرة، مع السماح لراكب واحد فقط.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ليصبح من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 3 فجرًا، على أن تتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا رفع العزل عن منطقة الفروانية، اعتبارا من الساعة الخامسة فجر يوم الأحد المقبل.

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