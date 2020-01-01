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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر في الغربية

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:03 م
ملح مجهول المصدر
ملح مجهول المصدر
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف حملات الرقابة التموينية والتجارية على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية في حملة مسائية اليوم من ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر داخل إحدى مصانع التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر رقم 8498 لسنة 2020 جنح قسم زفتى، والمحضر رقم 8499 لسنة 2020 جنح قسم زفتي.

وأضاف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أن الحملة تمكنت من ضبط 3 شكاير دقيق مدعم استخراج 82٪ بوزن 50 كيلو زيادة باحدي المخابز البلدية التي تعمل بنظام البطاقات الذكيه بعد اتمام عملية الجرد، وتم أخذ الدقيق الزائد والتحفظ عليه وحرر محضر رقم 17289 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، إلى جانب تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

تشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، ومدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض، يقودها أشرف شحاته كبير مفتشي التموين، وأحمد الحوالة المفتش بإدارة الرقابة التموينية.

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