القس جبرائيل أمين يشارك في سلسلة عظات «قصص من الخدمة»

شارك القس جبرائيل أمين، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس استفانوس بشبرا الخيمة، مساء اليوم، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، سلسلة عظات قصص من الخدمة بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام.