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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفير مصر في بلجراد يعلن الفائزين الأولين بجائزة أفضل مقال سفر عن مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:54 م
جائزة أفضل مقال سفر
جائزة أفضل مقال سفر عن مصر
وسام عطية
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نظمت سفارة مصر في بلجراد حفلًا مرئيًا عبر الإنترنت، للإعلان عن جائزتي أفضل مقال سفر عن مصر في حضرة 50 من ممثلي كبريات وسائل الإعلام والأكاديميين والوزارات المعنية بالسياحة والتعليم والشباب.

وعبر سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" عن التقدير "لمؤسسة بيليانا بوسنتش أوجنينوفتش" التي تحمل اسم الإعلامية الصربية التي عشقت مصر، وكتبت عنها العديد من التقارير السياحية، لتخصيص المسابقة الأولى التي تنظمها المؤسسة للمقالات الخاصة بمصر، في شريحتى شباب الإعلاميين التي فازت بها السيدة ألكسندرا ميكاتا من جانب، والطلبة الدارسين للإعلام فى سن 17 إلى 23 عامًا التي فاز بها "ميلوس تودوروفيتش" من جانب آخر.

وأعلن "الجويلى" عن الجائزتين المقدمتين من الهيئة العامة للتنشيط السياحى برئاسة المهندس أحمد يوسف، المتمثلة فى زيارة لمصر لمدة أسبوع، مثمنًا قيام الفائزين باختيار عنوان "مصر بعيون صربيا".

ودعا الفائزين لتطوير المقالين إلى مدونتين بعد زيارتهما المقررة لمصر، مبرزًا دور شباب الكتاب في تقديم الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة، ليس فقط من خلال المقالات المطبوعة، لكن أيضًا عبر الإعلام الاجتماعى الذى يخاطب شريحة واسعة من الشباب بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.

من جانبها، عبرت "ميلتسا بوسنيتش" مديرة المؤسسة عن الشكر لرعاية سفارة مصر في بلجراد للمسابقة، مبرزة أنها مثلت فرصة فريدة لتشجيع المواهب الإعلامية البازغة، وأن الجوائز ستمثل حافزًا للمشاركين لمواصلة الكتابة والإسهام الإبداعى، معتبرة أن ذلك النشاط الثقافي يساهم فى الانفتاح تجاه الآخر، وتعزيز مفاهيم التواصل بين الشعوب والثقافات.

وشملت المسابقة مساهمات على مدار عام كامل حظى بتغطية إعلامية مرئية ومسموعة وإلكترونية، حيث اختار المساهمون عناوين جذابة لمقالاتهم شملت "صور من مصر تبقى في ذاكرتنا إلى الأبد"، و"ألف ليلة وليلة فى القاهرة"، و"أرض الفراعنة بالصحراء تحكي الأساطير والمعجزات وسير الأنبياء". وفى كلمتها أمام الحفل، ذكرت الفائزة الأولى أن مقالها يبرز كيف أن "هناك حياة بعد زيارة مصر تختلف تمامًا عما قبلها"، بينما عبر الفائز الأول في شريحة الطلبة عن أمله في نشر مقاله لتعم الفائدة من قراءته.

وفى ختام الحفل المرئى، وجه سفير مصر في صربيا الدعوة لجميع الفائزين لحفل استقبال بدار السكن المصرية بمناسبة يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر المقبل، ليستمع خلاله الحاضرون إلى الذكريات الجديدة التي سيحملها الفائزان بعد زيارتهما إلى مصر، في إطار الجهود الحالية لاستعادة السياحة الوافدة بعد استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا الأسبوع الماضى، معتبرًا أن السياحة قناة متدفقة لتعزيز الصداقة بين شعوب العالم ترويها الأعمال الإبداعية للصحفيين.

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