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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 350 كيلو مواد غذائية فاسدة خلال حملة بالدقهلية

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:53 م
إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية فاسدة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، منال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية والجهات المعنية، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مختلف منافذ ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان توافر المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها طبقا للمواصفات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية فيها.

وقامت السكرتير المساعد اليوم بقيادة حملة تضم مسئولي الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة على محلات بيع السلع الغذائية بمدينة نبروه.

وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها اليوم عن إعدام 350 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تشمل بسطرمة ولانشون وجبنة بيضاء وناجيتس ودجاج وجبنة سلطة، كما تم التحفظ على 40 كيلو جرام لحوم وكبدة ومصنعات دجاج، وتحرير المحاضر اللازمة لمحل تصنيع بيتزا وثلاجة لحفظ اللحوم.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لأي محاولات للتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة
إعدام مواد غذائية فاسدة

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